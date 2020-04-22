Опубликовано видео задержания тюменца, планировавшего бойню в школе

В Тюменской области молодой человек планировал массовое убийство в одном из учебных заведений региона. Силовики задержали его и показали кадры оперативной работы.

Сотрудники ФСБ изъяли у подозреваемого охотничье ружье с патронами и два охотничьих ножа. Дома у подростка нашли аммиачную селитру, средства связи и интернет-инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств.

В отношении 18-летнего молодого человека СК РФ по Тюменской области возбудил уголовное дело о приготовлении к убийству общеопасным способом двух и более лиц.

И сам задержанный, и свидетели подтвердили, что он намеревался сделать. Сейчас решается вопрос об избрании тюменцу меры пресечения.

Следователи установили, что местный житель намеревался устроить бойню в одной из школ в апреле.