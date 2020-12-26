Опубликовано видео задержания террористов в Махачкале

ФСБ задержала членов «Исламского государства»*, которые готовили взрыв в Махачкале. Спецоперацию сняли на видео.

На кадрах видно, как силовики укладывают террористов лицом на пол в конспиративной квартире. В объектив камеры попал арсенал боевиков: гранатомет, два взрывных устройства и автомат.

Ранее ЦОС ФСБ сообщил, что 25 декабря в Махачкале пресекли подготовку террористического акта. Силовики задержали четырех членов ИГ*, которые планировали устроить взрыв у одного из административных зданий правоохранительных органов, а потом с оружием напасть на полицейских.

В тайнике и квартире, где жили боевики, нашли оружие, боеприпасы и взрывчатку. В их телефонах обнаружили переписку с координаторами террористической деятельности за границей. Против задержанных завели уголовное дело по статьям «Участие в деятельности террористической организации» и «Приготовление к террористическому акту в составе группы лиц». По данным источника «360», в квартире взяли двух террористов. Остальных задержали в лесу на окраине города.

* «Исламское государство»/ИГ — запрещенная в России террористическая организация.