Сотрудники ФСБ задержали в Красноярске 14-летнего подростка, который готовил нападение на школу. Спецоперация попала на видео. Несостоявшийся террорист назвал дату, когда планировал совершить преступление, и рассказал, зачем ему оружие.

На кадрах видно, что подросток тщательно спрятал свой арсенал в сарае рядом с домом. Обрез и четыре самодельных взрывных устройства нашла служебная собака.

На каждой из бомб задержанный написал слово «Исход». Он был очень напуган, но отрицать, что это его оружие и зачем оно ему, не стал. Подросток заявил, что планировал нападение на 19 или 20 апреля.

Ранее пресс-служба ФСБ РФ сообщила о задержании красноярца 2006 года рождения, который хотел устроить стрельбу и взрывы в школе. Силовики обнаружили его дневники, в которых он расписал план своих преступных действий.

В конце февраля 15-летний школьник в Ульяновске напал на учительницу математики с ножом. Он ударил ее в живот. На его страницах в социальных сетях нашли посты о ненависти, смерти и школе «Колумбайн».