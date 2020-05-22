Опубликовано видео задержания издателя журнала «Флирт»

Бывшего издателя журнала «Флирт» Дмитрия Зяблицева заподозрили в организации проституции. Вместе с ним полиция задержала восемь человек. Кадры операции показали в МВД.

Оперативники выяснили, что подозреваемые размещали в интернете объявления об оказании интим-услуг за деньги. К ним прикрепляли фотографии девушек, уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Адреса, где жрицы любви ждали своих клиентов, называли по звонку на указанный номер.

Правоохранители провели обыски у задержанных, обнаружив записи, мобильные телефоны, ноутбуки и деньги. Все это приобщат к делу в качестве доказательств.

Источник фото: YouTube

Зяблицева задержали. Его сообщников оставили под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Интим-бизнесом экс-издатель «Флирта» руководил вместе со своим знакомым, считает следствие. Обработкой заказов занимались женщины. Все они с Украины, причем трое приехали в Россию из одного города в Луганской области.