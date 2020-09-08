Опубликовано видео с вынесением приговора Ефремову. Он сам протянул руки к наручникам

Пресненский суд Москвы приговорил актера Михаила Ефремова к восьми годам колонии. «360» публикует видео из зала суда. Кадры сняты во время вынесения вердикта артисту, ставшему виновником смертельного ДТП.

Ефремова признали виновным в преступлении по статье 4 статьи 264 УК РФ. Кроме лишения сводобы, актера на три года лишили права заниматься связанной с управлением транспортными средствами деятельностью. Наказание артист будет отбывать в колонии общего режима.

Время, проведенное под домашним арестом, Ефремову зачли. Ему осталось сидеть семь лет и 10,5 месяца.

Актер сам протянул руки, чтобы ему надели наручники.

Михаил Ефремов на своем внедорожнике вечером 8 июня вылетел на встречную полосу на Садовом кольце. Машина актера столкнулась с грузовым фургоном, которым управлял курьер Сергей Захаров. Мужчина скончался в больнице через несколько часов после аварии.

Экспертиза показала, что Ефремов сел за руль пьяным. В его крови также обнаружили следы наркотических веществ. Сам артист долгое время не признавал свою вину, ссылаясь на то, что не помнит момент ДТП. Раскаялся он только на последнем слушании по делу.