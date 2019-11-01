Опубликовано видео с места убийства экс-мэра Киселевска

Бывшего главу Киселевска (Кемеровская область) Сергея Лаврентьева застрелили в собственном загородном доме в селе Верх-Чумыш в ночь с 31 октября на 1 ноября. СК опубликовал видео с места происшествия.

СК: экс-глава города в Кузбассе убит в собственном доме Подробнее

По данным следствия, супруга Лаврентьева поздно вечером 31 октября заметила на приусадебном участке свет от фонаря и силуэты двух людей. Ее муж взял ружье и вышел во двор. Прозвучали выстрелы. Позже женщина обнаружила тело супруга с огнестрельными ранениями, а рядом тело неизвестного — его тоже застрелили. Второй человек скрылся.

Одна из основных версий произошедшего — попытка ограбления. На месте сейчас работает следственно-оперативная группа. Уголовное дело передали в аппарат следственного управления по Кузбассу.

В пресс-службе Киселевского городского округа РИА «Новости» рассказали, что с родственниками погибшего сейчас находятся специалисты муниципалитета. Лаврентьев оставил пост главы Киселевска в 2018 году.