Опубликовано видео с места убийства экс-мэра Киселевска
СК: экс-глава города в Кузбассе убит в собственном домеПодробнее
По данным следствия, супруга Лаврентьева поздно вечером 31 октября заметила на приусадебном участке свет от фонаря и силуэты двух людей. Ее муж взял ружье и вышел во двор. Прозвучали выстрелы. Позже женщина обнаружила тело супруга с огнестрельными ранениями, а рядом тело неизвестного — его тоже застрелили. Второй человек скрылся.
Одна из основных версий произошедшего — попытка ограбления. На месте сейчас работает следственно-оперативная группа. Уголовное дело передали в аппарат следственного управления по Кузбассу.
В пресс-службе Киселевского городского округа РИА «Новости» рассказали, что с родственниками погибшего сейчас находятся специалисты муниципалитета. Лаврентьев оставил пост главы Киселевска в 2018 году.