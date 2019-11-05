Опубликовано видео с места убийства экс-главы Киселевска

Следственный комитет России опубликовал кадры с приусадебного учатка экс-глав Киселевского городского округа Кемеровской области Сергея Лаврентьева, которого убили на прошлой недели. На кадрах видно, как на участке его дома работают правоохранители.

Задержаны подозреваемые в убийстве экс-главы Киселевска Подробнее

Сергея Лаврентьева убили в ночь на 1 ноября на территории его дома в селе Верх-Чумыш. По данным следствия, его жена увидела двух людей около дома. Лаврентьев, вооружившись охотничьим ружьям, пошел проверять участок. Спустя какое-то время женщина услышала выстрелы. Она вышла во двор и увидела на земле своего мужа и еще одного мужчину. Оба были мертвы. Еще один мужчина успел скрыться. Следователи считают, что преступники хотели ограбить дом.

Позже правоохранители задержали двух подозреваемых. Ими оказались 35-летний и 49-летний жители города Беляево. Один из них выполнял роль водителя. Он подвез двух других соучастников до участка Лаврентьева, а позже с одним из выживших покинул место преступления. Оба мужчина ранее судимы не были.

Сергей Лаврентьев являлся главой Киселевского городским округом с 2003 года. Летом 2018 года Лаврентьева вновь переизбрали. Но в ноябре чиновник подал прошение об отставке.