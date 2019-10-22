Опубликовано видео с места убийства двух человек в Новой Москве

Место убийства двух человек в деревне Дудкино в Новой Москве публикует телеканал «360». Две смерти и четыре ножевые раны — последствия отказа наркоману в деньгах. Подозреваемый задержан.

Поножовщина произошла в одном из домов деревни Дудкино — на территории располагается много коттеджей, в которых, судя по виду зданий, проживают довольно обеспеченные люди. Дом, в котором произошло двойное убийство, относится именно к таким — высокий сплошной забор, автоматические ворота, три этажа, гараж.

На записи также видно мужчину, который сидит возле входа в дом на садовых качелях и плачет.

Следователи работают со свидетелями убийства. С участка все время куда-то уезжает «газель», а потом возвращается. Возможно, увозит очевидцев в отдел.

Нападение на жителей коттеджа произошло утром 22 октября — примерно в пять часов. В дом зашел мужчина и потребовал от соседей денег. После отказа он достал нож, убил двух человек (жители коттеджа: мужчина и женщина) и порезал еще четырех — они пытались остановить нападавшего.

По данным РЕН ТВ, погибшему мужчине было 56 лет, а девушке — 20. Сайт добавил, что подозреваемого зовут Сергей С., ему 26 лет.

Подозреваемого задержали, передает «Газета.ru».