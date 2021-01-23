Опубликовано видео с места убийства двух человек на свадьбе в Новой Москве

Двух мужчин застрелили во время свадебного торжества в Новой Москве. Видео с места оказалось в распоряжении «360».

В объектив камеры попал труп одного из убитых, который лежит возле шлагбаума на въезде на территорию загородного клуба, где праздновали свадьбу.

Ранее в столичном СУ СК России сообщили, что 22 января на празднике в Новой Москве между гостями произошел конфликт, который закончился перестрелкой. Два человека погибли. Убийца скрылся с места преступления. Его сейчас ищет полиция.

Следователи завели уголовное дело по статьям УК РФ «Убийство двух и более лиц» и «Незаконное хранение оружия». По данным СМИ, неизвестный убил жениха и его брата.