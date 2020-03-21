Опубликовано видео с места убийства на Волоколамском шоссе

Москвич убил жену, тещу и тестя на глазах малолетних детей. В распоряжение «360» попало видео с места преступления на Волоколамском шоссе.

На кадрах видно, что подъезд дома, где произошло убийство, оцепили. Возле входа стоят полицейские.

Утром 21 марта стало известно, что мужчина зарезал свою жену и ее родителей на глазах двух детей трех и восьми лет. Подозреваемого уже задержали, возбудили уголовное дело об убийстве. В пресс-службе СУ СК РФ по Москве рассказали, что после кровавой расправы мужчина по телефону сообщил своим родителям, что натворил, а потом позвонил в полицию.

По предварительным данным, подозреваемый в массовом убийстве не пил алкоголь, однако был под воздействием каких-то препаратов. Знакомые семьи рассказали, что в последнее время у него были серьезные проблемы на работе. Из-за них он потерял сон и аппетит. Точные мотивы преступления предстоит выяснить следователям.