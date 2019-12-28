Опубликовано видео разговора саратовского полицейского с преступниками перед гибелью

«Работа у нас такая», — спокойно сказал Гадеев перед тем, как получит смертельное ранение.

Вечером 21 декабря Михаил Гадеев и его напарник Николай Ведель патрулировали улицы Заводского района Саратова. Они остановили двух подозрительных мужчин для проверки. Один из них сказал, что досматривать их нежелательно.

Ведель увидел, что мужчина зажал в руке что-то, что не хотел показывать полицейским. После этого прозвучал выстрел.

Гадеев получил тяжелое ранение и умер в больнице в этот же день, а его напарник получил травмы. Нападавших задержали. Оказалось, что они были опасными преступниками. Погибшего полицейского наградят орденом Мужества посмертно.