Опубликовано видео разговора саратовского полицейского с преступниками перед гибелью
Прохожий застрелил на улице полицейского из Саратова Михаила Гадеева во время проверки. МВД опубликовало видео разговора стража порядка со своим убийцей.
«Работа у нас такая», — спокойно сказал Гадеев перед тем, как получит смертельное ранение.
Вечером 21 декабря Михаил Гадеев и его напарник Николай Ведель патрулировали улицы Заводского района Саратова. Они остановили двух подозрительных мужчин для проверки. Один из них сказал, что досматривать их нежелательно.
Ведель увидел, что мужчина зажал в руке что-то, что не хотел показывать полицейским. После этого прозвучал выстрел.
Гадеев получил тяжелое ранение и умер в больнице в этот же день, а его напарник получил травмы. Нападавших задержали. Оказалось, что они были опасными преступниками. Погибшего полицейского наградят орденом Мужества посмертно.