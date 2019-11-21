Опубликовано видео попытки суицида Соколова

Олег Соколов пытался покончить с собой во время следственного эксперимента Подробнее

Во время следственного эксперимента историка, расчленившего 7 ноября возлюбленную, привезли в его квартиру на набережной реки Мойки.

Ради чистоты эксперимента с него сняли наручники. Экс-доцент схватил лежавший на столе кортик. Сотрудники правоохранительных органов успели выхватить у него из рук холодное оружие.

Доцент университета был задержан 9 ноября при попытке утопить в Мойке отрезанные у убитой девушки руки. Следователи выяснили, что 7 ноября он застрелил свою жертву. Затем Соколов распили ее тело и по частям утопил в реке. Его действия попали на видеокамеры.