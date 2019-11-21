  • Опубликовано видео попытки суицида Соколова

    21 ноября 2019, 02:45

    Анастасия Кукова

    Обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко доцент СПюГУ Олег Соколов во время следственного эксперимента попытался покончить с собой. Видео инцидента появилось в распоряжении издания «Невские новости».
    Опубликовано видео попытки суицида Соколова

    Олег Соколов пытался покончить с собой во время следственного эксперимента

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    Во время следственного эксперимента историка, расчленившего 7 ноября возлюбленную, привезли в его квартиру на набережной реки Мойки.

    Ради чистоты эксперимента с него сняли наручники. Экс-доцент схватил лежавший на столе кортик. Сотрудники правоохранительных органов успели выхватить у него из рук холодное оружие.

    Доцент университета был задержан 9 ноября при попытке утопить в Мойке отрезанные у убитой девушки руки. Следователи выяснили, что 7 ноября он застрелил свою жертву. Затем Соколов распили ее тело и по частям утопил в реке. Его действия попали на видеокамеры.