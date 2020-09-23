Опубликовано видео подкопа, с помощью которого сбежали заключенные в Дагестане

Шестеро осужденных сбежали из колонии ИК-2 в Дагестане во вторник, поздно вечером. Для побега они использовали подкоп. Появилось видео из дагестанской колонии.

Сообщение о побеге поступило в УМВД России по Махачкале 23 сентября, в 02:00. ЧП случилось в исправительной колонии № 2 в поселке Шахмал-Термен в дагестанской столице.

В пресс-службе регионального УФСИН России рассказали, что шести осужденных хватились еще 22 сентября, в 23:40. Тогда в ИК- 2 проводился обход территории. Сотрудники ФСИН заметили подкоп.

«Незамедлительно был проведен подсчет осужденных, в ходе которого выявлен факт отсутствия шести осужденных», — отметили в ведомстве.

Источник фото: телеканал «360»

Речь идет о 31-летнем Рашиде Аминове, 21-летнем Магомеде Абдулакадирове, 30-летних Шамиле Бойматове и Махмадрасуле Машрабове, 22-летних Нажмудине Ахмеднабиеве и Магди Мириеве. Четверых из них осудили за наркотические преступления, еще двоих — за убийства.

О побеге оповестили всех правоохранителей республики, разосланы ориентировки. Резервные группы и группы преследования отправились искать убежавших по горячим следам. На место выехали начальник УФСИН России по Дагестану Андрей Поляков, его заместители и другие руководящие лица.

В скором времени для выяснения обстоятельств случившегося начнется служебная проверка. Виновные ответят за произошедшее перед законом.