Опубликовано видео нападения на композитора Александра Колкера

Появились кадры нападения на 88-летнего композитора Александра Колкера в лифте его дома в Санкт-Петербурге. Их опубликовала пресс-служба МВД.

На записи видно, как вслед за Колкером в лифт зашел мужчина в медицинской маске. Когда известный композитор нажал кнопку нужного этажа, молодой человек начал душить Колкера. В итоге потерпевший упал на пол, а когда лифт остановился, нападавший выбежал из кабины и скрылся.

Нападение произошло 20 февраля. Мужчина набросился на заслуженного деятеля искусств РСФСР и ударил его ножом в кабине лифта.

Композитор сам вызвал полицейских. От госпитализации Колкер отказался. Нападавшего правоохранители нашли в тот же день в одном из хостелов, им оказался 46-летний житель Южно-Сахалинска.

Сейчас задержанный находится в отделе полиции, оперативники пытаются выяснить его мотивы, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полицейские не исключили, что это не единственное нападение, которое совершил молодой человек.

Александр Колкер — автор музыки к песням «Парень с Петроградской стороны», «Стоят девчонки», «Туман», «Опять плывут куда-то корабли». Также его композиции можно услышать в фильмах «Труффальдино из Бергамо», «Трое в лодке, не считая собаки» , «Уходя — уходи» и других.