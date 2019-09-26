Опубликовано видео допроса няни-убийцы из Тюменской области

Следователи опубликовали видео с няней, задержанной после похищения и убийства ребенка в Тюменской области. 23-летняя девушка похитила малыша, пока его родители были на похоронах.

На кадрах, опубликованных СК, видео с допроса подозреваемой, а также дом, откуда похитили младенца, и детские вещи.

«24 сентября 2019 года в дневное время подозреваемая, которая по просьбе родителей присматривала за младенцем в доме по улице Северной города Заводоуковска, решила его похитить. С этой целью она около 12:00 собрала ребенка и пошла в лес, который расположен за домом. Находясь в лесу, около 13:00 она убила ребенка», — сообщили в СК.

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Сейчас подозреваемая задержана. Решается вопрос о предъявлении ей обвинения и помещении под стражу. Уголовное дело передали в отдел особо важных дел регионального Следственного комитета.

По информации источника «РИА «Новости», у девушки при задержании был найден пакет с обожженным телом шестимесячного ребенка.

Родственники погибшего ребенка рассказали, что знали девушку несколько лет — она почти три года встречалась со старшим братом убитого ею младенца.