Опубликовано примерное меню Ефремова в СИЗО

Адвокат пострадавшей стороны в деле о смертельном ДТП, спровоцированном актером Михаилом Ефремовым, в ответ на заявление о его неминуемой гибели в тюрьме сообщил, что СИЗО-5 «Водник» является одним из лучших в Москве. По его словам, прогулки, питание и камеры там оборудованы наилучшим образом.

Издание Life заинтересовалось, чем же будет питаться артист. На сайте ФСИН есть список продовольственных и непродовольственных товаров, которые доступны для заключенных. Цены рассчитаны на разный размер кошельками и искушенности.

Источник фото: сайт ФСИН

На сайте можно заказать и утку по-пекински и борщ с котлетами. Спиртного, разумеется, в списке нет, зато присутствуют фрукты, сладости, выпечка, десерты и колбасы. Можно заказывать и вегетарианские и халяльные блюда.

Предлагается небольшой ассортимент табачных изделий. Из непродовольственных товаров можно приобрести нарды, лото и термобелье.

Издание утверждает, что в СИЗО-5 Ефремов пробудет как минимум месяц. Если он будет хорошо себя вести, его могут оставить в хозотряде.

Ранее член ОНК Марина Литвинович сообщила, что в СИЗО, в котором содержится Ефремов, есть театральная сцена.