Опубликовано аудиосообщение ученицы казанской школы со звуками выстрелов

Одна из учениц казанской школы, где 11 мая произошло массовое убийство, записала аудиосообщение, когда пряталась под партой. Микрофон уловил звуки выстрелов. Короткую запись опубликовал телеканал РЕН ТВ.

«Мы закрылись в кабинетах и сидим под партой», — шепотом сказала девочка. После этого начали греметь выстрелы.

Во вторник, 11 мая, 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в казанской школе, которую окончил четыре года назад. Погибли девять человек: четыре мальчика, три девочки, учительница английского и еще одна женщина, которая работала в гимназии. 21 человек получил ранения. Некоторые пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.

Галявиев провел в здании восемь минут. После стрельбы он сдался силовикам. На допросе молодой человек признался в ненависти к человечеству. Следователи завели уголовное дело о массовом убийстве. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил передать все материалы этого дела в главное следственное управление центрального аппарата ведомства.

12 мая в Татарстане объявили траур.