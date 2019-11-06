Опубликована ориентировка на сбежавшего убийцу начальника Центра «Э»

В распоряжение «360» попала ориентировка на Курейша Картоева 1973 года рождения, которого считают участником нападения на начальника Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата.

Источник фото: телеканал «360»

В документе утверждается, что мужчина уехал на автобусе в 18:00 5 ноября из Москвы в Хасавюрт республики Дагестан. Картоев прописан в Назрани. Ранее СМИ со ссылкой на источники написали, что убийца покинул Россию в тот же день — после нападения.

При его задержании рекомендовано соблюдать меры личной и коллективной безопасности.

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Кроме того, источник «360» рассказал, что Картоев владеет строительным бизнесом в Ингушетии. Он зарегистрировал компанию в станице Нестеровской в 2017 году. По данным на конец 2018-го, в компании числился один человек.

Нападение на Эльджаркиевых произошло 2 ноября. В результате атаки неизвестных были убиты начальник Центра по противодействию экстремизму республиканского МВД майор полиции Ибрагим Эльджаркиев и его брат. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух человек группой лиц по предварительному сговору и незаконном приобретении оружия.