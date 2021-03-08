Опубликована неизвестная записка скопинского маньяка. Он сравнивал жертв с кроликами и готовил их к смерти

Дело скопинского маньяка Виктора Мохова приобрело новый поворот. Оказывается, двух девушек, которые прожил в подвале четыре года, насильник планировал убить. Об этом рассказал следователь Дмитрий Плоткин в эфире «России 24».

«Он их называл кроликами. Говорил: „Придет время — и умрете вы. Я ваши тела закопаю. И ваши косточки никто не найдет“», — рассказал сотрудник полиции.

Также он показал журналистам записку, которая не вошла в материалы дела.

«Стареющие животные (собаки, кошки) при общении с молодыми становятся тоже моложе. То же и люди», — говорилось в тексте.

Виктор Мохов отсидел 17 лет и вышел на свободу всего несколько дней назад. Ранее он заявил, что после освобождения отправился на съемки ток-шоу за крупный гонорар, но эта информация пока не подтвердилась.

В 2000 году скопинский маньяк похитил и закрыл в подземном бункере двух школьниц. Почти четыре года он бил, насиловал и морил их голодом. Одна из пленниц трижды была беременна от своего мучителя: два мальчика родились в бункере, а последний малыш появился на свет мертвым уже на свободе. Более того, Мохов отбирал детей у девушки и подкидывал в жилые дома. Выйти на волю жертвам удалось благодаря записке, вложенной в аудиокассету.