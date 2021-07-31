Опубликована хронология убийства 15-летней школьницы под Самарой

Telegram-канал 112 восстановил хронологию событий вечера, когда погибла 15-летняя школьница. Основной версией следствия сейчас является убийство в результате дорожного конфликта. Совершивший его подполковник полиции задержан. Ведутся допросы. Подозреваемый был уволен из органов внутренних дел по дискредитирующим обстоятельствам.

В 21:00 29 июля 15-летняя Катя выходит на пробежку. В этом время подозреваемый возвращается с рыбалки и сбивает девочку. Он хотел помочь подростку встать, но она начинает кричать и сопротивляться. Мужчина испугался, что ее кто-нибудь услышит, нанес ей несколько ножевых ранений и скрылся. Эти факты подтверждены свидетельскими показаниями.

В 22:00 местная жительница видит происходящее и вызывает полицию.

В 22:30 приехавшие оперативники находят на Садовой улице труп 15-летней Кати. В области шеи зафиксированы множественные ножевые ранения, не менее пяти. Девочка лежала в 700 метрах от дома.

Свидетельница запомнила номер машины. Полицейские установили ее владельца и направились к нему. Но он сообщил, что около трех лет назад подарил автомобиль супругу дочери.

В опубликованной последней переписке убитой школьницы она уговаривает подругу выйти на пробежку вместе с ней. Девочка отказалась от пробежки, и Катя отправилась бегать одна. Через полтора часа около дороги нашли ее тело.