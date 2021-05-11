Опубликован список пострадавших при стрельбе в школе Казани

Министерство просвещения России опубликовало список детей и взрослых, получивших ранения в ходе нападения на школу №175 в Казани. В Telegram-канале ведомства «Большая перемена» говорится, то 13 находятся в состоянии средней тяжести, состояние восьми человек врачи оценивают как тяжелое.

В списке 21 фамилия. Большая часть пострадавших — это дети в возрасте от семи до 15 лет. Ранения получили трое взрослых: 19, 50 и 62 лет. Возраст еще одного пострадавшего в состоянии средней тяжести уточняется.

На казанскую школу напал ее бывший выпускник. 19-летний молодой человек пронес нарезное ружье в учебное заведение и открыл стрельбу. Жертвами нападения стали семеро детей и учительница.

Оружием стрелок владел легально. Разрешение на него он получил несколько месяцев назад. Следователи завели уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».

После бойни молодой человек сам сдался полиции. В ходе допроса он признался, что на массовое убийство пошел из-за ненависти.

Власти Татарстана объявили в республике 12 мая днем траура по погибшим. Все занятия в школах на этот день отменили.