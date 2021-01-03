Определены самые популярные посты в Instagram 2020 года

Лидером популярности в 2020 году в Instagram стал пост футболиста Криштиану Роналду, посвященный смерти легенды мирового футбола Диего Марадоны. Роналду опубликовал совместное фото и написал, что гений ушел, но оставил безграничное наследие и пустоту, которую ничем не заполнить.

Этот пост, по данным журнала Billboard, набрал 19,7 миллионов пометок «нравится».

Вторым в топе популярности стало сообщение о смерти от рака в возрасте 43 лет актера Чердвика Боузмана. Оно набрало 19,1 миллиона «лайков».

Тройку лидеров замыкает сообщение футболиста Лионеля Месси, также посвященное смерти Марадоны. Месси написал, что легендарный спортсмен оставил мир, но не ушел потому, что вечен. Он пообещал хранить в памяти все их встречи.

Португальский футболист Криштиану Роналду стал первым человеком в мире, на страницу которого в Instagram подписались 250 миллионов человек.