Эксклюзив 16 ноября 2022, 17:28 «Опознал машину и попросил убедиться, кто за рулем». Очевидец — об убийстве предпринимателя в Домодедове СК: тело предпринимателя с огнестрельным ранением нашли в его машине в поселке Домодедово

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Тело 63-летнего предпринимателя с огнестрельным ранением в голову нашли в его иномарке Mercedes на улице Ореховая в городе Домодедово. Очевидец происшествия рассказал «360», что опознал убитого по описанию его друга.

Мертвого предпринимателя обнаружили днем 15 ноября. По словам источника, о происшествии он узнал из общего чата поселка.

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«Я с утра проснулся, открыл общий чат нашего поселка и увидел фотографию. На ней было видно только капот машины. Человек, который сделал снимок, сделал пробежку. Он сказал, что в машине находится труп. После этого я скинул фото своему знакомому. Он опознал машину и попросил подойти, посмотреть и убедиться, кто за рулем. Кого убили», — сказал местный житель.

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Он попытался подойти к месту происшествия, однако там уже работали правоохранители. Они опросили мужчину и взяли с него объяснительную. При этом полицейские разрешили очевидцу подойти к машине для опознания тела.

«После этого я позвонил другу и сказал, что человек подходит под то описание, которое он мне называл. <…> Мне лично не дали сделать ни снимка, ни видео. То есть сказали, что можно подойти для опознания, но не более. Мой друг был близко знаком и с этим человеком, и с его женой», — отметил очевидец.

В региональном Следственном комитете сообщили, что по факту убийства предпринимателя возбуждено уголовное дело. Специалисты опрашивают родственников и компаньонов жертвы, а также устанавливают причастных к совершению преступления. Прокуратура взяла на контроль ход и результаты расследования дела об убийстве предпринимателя.

По данным Telegram-канала Shot, в иномарке с белорусскими номерами был убит генеральный директор ООО «Инфорком-Автосервис» Евгений Русецкий. Его компания занимается ремонтом и обслуживанием грузовых машин. Тело предпринимателя находилось на водительском сидении.