Криминал 11 января 2023, 05:52 Ополченец из ДНР рассказал о пытках в украинском плену Ополченец из ДНР Кудрявцев: в украинском плену отрезали палец, били током

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Вернувшийся из украинского плена боец ДНР Леонид Кудрявцев заявил, что его неоднократно пытали. По словам ополченца, солдаты ВСУ издевались над ним, используя нож и электрические провода. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Били, избивали, ногу пробили сразу. В основном избивали больше. Ножом просто ударили, они до утра допрашивали, потом утром заломали и палец отрезали», — поделился Кудрявцев.

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Сначала его держали где-то в гараже, а затем с мешком на голове перевезли, предположительно, в Авдеевку. Украинцы пытались получить ценные сведения о российской армии. Они подсоединяли бойца ДНР к электрическим проводам и били током. Такой допрос повторялся снова и снова.

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Минобороны России 1 декабря сообщило о возвращении из плена 50 российских военных. Среди них был Кудрявцев, который сражался за республику Донбасса с 2015 года.

Ранее в результате удара в Харькове произошла серия взрывов на складе с пиротехникой. Многие изделия сдетонировали, что спровоцировало гигантский салют.