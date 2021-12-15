ОПГ осудят в Петербурге за создание нелегального казино

Семь членов ОПГ из Санкт-Петербурга отправятся под суд. Их обвиняют в создании незаконной организации и проведении азартных игр. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу городской прокуратуры.

«По версии следствия, обвиняемые с июня 2020 года по апрель 2021 года организовали в приспособленном нежилом помещении, расположенном в одном из домов на улице Степана Разина, азартные игры с использованием игрового оборудования», — заявили в ведомстве.

Для того, чтобы избежать «облав», злоумышленники остановили перед входом в казино камеры видеонаблюдения. За время работы им удалось заработать более 1,7 миллиона рублей. Уголовное дело передано в Ленинский районный суд.