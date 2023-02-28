Криминал 28 февраля 2023, 19:02 ОПГ из Челябинска обманула страховые компании на 17 млн рублей

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Члены ОПГ из Челябинска пойдут под суд по подозрению в мошенничестве. По предварительным данным, злоумышленники обманули несколько страховых компаний на 17 миллионов рублей. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу МВД по региону.

Как выяснили следователи, 17 участников группировки устраивали поддельные ДТП в период с 2015 по 2018 год. После они передавали страховым компаниям ложные данные. Таким образом злоумышленники обманули 14 компаний на 17 миллионов рублей.

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Против злоумышленников возбудили уголовные дела по статье «Мошенничество в сфере страхования, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере».

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