Оперная дива Хибла Герзмава попалась на уловки мошенников в Москве

Известная оперная певица Хибла Герзмава стала жертвой аферистов в Москве. У женщины попытались украсть несколько миллионов рублей. Об этом сообщило РИА ФАН.

Аферисты подали на исполнительницу в суд. Они попытались взыскать с нее пять миллионов рублей. Мошенники подделали подпись исполнительницы на документе беспроцентного займа. Однако полицейским удалось установить, что договор оказался поддельным. Они возбудили уголовное дело. На данный момент выясняются обстоятельства случившегося. Пострадавшая певица и ее представитель воздержались от комментариев.