Операция на 16 млн была долгой. Источник рассказал, как грабили 93-летнего племянника Сталина

Племянник Иосифа Сталина — 93-летний ветеран Великой Отечественной войны Леонид Аллилуев — во второй раз стал жертвой телефонных мошенников, которые украли у него 16 миллионов рублей. Ветерану позвонили и представились «сотрудниками технического отдела Центробанка», стало известно «360» от источника.

Племянник Сталина только сейчас решил заявить об этом в полицию, но жулики обрабатывали его еще с осени прошлого года. Тогда Аллилуеву позвонили лжесотрудники ЦБ и заявили, что совместно с МВД борются с недобросовестными сотрудниками, которые торгуют персональными данными.

Ветерана убедили в том, что его деньги в опасности. Ему сказали, что нужно «обновить» банковский счет и перевести средства на другой, «безопасный» счет. С сентября Аллилуев переводил им деньги, не подозревая, что имеет дело с мошенниками. Так у него похитили почти 16 миллионов рублей. Этим делом уже занялись следственные органы.

В прошлом году Аллилуев уже становился жертвой мошенников, тогда они обокрали его на два миллиона рублей. Неизвестные мужчины и женщины звонили ветерану, также представляясь сотрудниками ЦБ. Одну мошенницу задержали, суд приговорил ее к 3,5 года колонии.