Криминал 10 декабря 2023, 04:00 Оперативники задержали в Уфе убийцу с кастетом Башкирские оперативники задержали нападавшего на прохожих мужчину РИА «Новости»

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Полицейские задержали в Уфе мужчину, нападающего на прохожих с кастетом. Об этом сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба СУ СК России по Республике Башкортостан.

Сотрудники уголовного розыска регионального МВД задержали 34-летнего жителя микрорайона Сипайлово. В конце ноября он безо всякой причины ударил пожилую женщину по голове кастетом на улице Братьев Кадомцевых. Потерпевшая получила черепно-мозговую травму, из-за последствий которой позже скончалась в больнице.

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Местные следователи возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

Схожие телесные повреждения и при похожих обстоятельства, как выяснилось, ранее получили еще три человека.

«В настоящее время с задержанным проводятся следственные действия, устанавливается тяжесть причиненного вреда здоровью другим пострадавшим», — уточнили в ведомстве.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Уфы по подозрению в подготовке серии терактов на территории Башкортостана.