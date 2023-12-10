10 декабря 2023, 04:00
Оперативники задержали в Уфе убийцу с кастетом
Башкирские оперативники задержали нападавшего на прохожих мужчину
Полицейские задержали в Уфе мужчину, нападающего на прохожих с кастетом. Об этом сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба СУ СК России по Республике Башкортостан.
Сотрудники уголовного розыска регионального МВД задержали 34-летнего жителя микрорайона Сипайлово. В конце ноября он безо всякой причины ударил пожилую женщину по голове кастетом на улице Братьев Кадомцевых. Потерпевшая получила черепно-мозговую травму, из-за последствий которой позже скончалась в больнице.
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Местные следователи возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.
Схожие телесные повреждения и при похожих обстоятельства, как выяснилось, ранее получили еще три человека.
«В настоящее время с задержанным проводятся следственные действия, устанавливается тяжесть причиненного вреда здоровью другим пострадавшим», — уточнили в ведомстве.
Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Уфы по подозрению в подготовке серии терактов на территории Башкортостана.
Убийства
Уфа
Следственный комитет России
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