19 июля 2023, 16:12
Оперативники схватили хулиганов, напавших на мужчину в парке Горького
Московские полицейские задержали всех причастных к избиению мужчины в парке Горького
Московские полицейские нашли и задержали всех причастных к нападению на мужчину в парке Горького. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.
В ведомстве подчеркнули, что обнаружили всех «героев» нашумевшего видеоролика. Ими оказались молодые люди 2006 и 2007 годов рождения. Против них уже возбудили уголовное дело.
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Попавшее на видео ЧП произошло еще 12 июня. Тогда трое подростков окружили сидящего на скамье в парке мужчину. Пока двое говорили с ним, один из молодых людей сзади нанес ему сильный удар ногой по голове.
Ранее столичные правоохранители начали проверку после публикации в Сети видео, на котором запечатлено избиение подростков.
МВД РФ
Полиция
Москва 2023
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