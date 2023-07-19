Криминал 19 июля 2023, 16:12 Оперативники схватили хулиганов, напавших на мужчину в парке Горького Московские полицейские задержали всех причастных к избиению мужчины в парке Горького РИА «Новости»

Читать 360tv в

Московские полицейские нашли и задержали всех причастных к нападению на мужчину в парке Горького. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

В ведомстве подчеркнули, что обнаружили всех «героев» нашумевшего видеоролика. Ими оказались молодые люди 2006 и 2007 годов рождения. Против них уже возбудили уголовное дело.

Реклама

Попавшее на видео ЧП произошло еще 12 июня. Тогда трое подростков окружили сидящего на скамье в парке мужчину. Пока двое говорили с ним, один из молодых людей сзади нанес ему сильный удар ногой по голове.

Ранее столичные правоохранители начали проверку после публикации в Сети видео, на котором запечатлено избиение подростков.