Криминал 18 июля 2023, 14:15 Оперативники изъяли у москвича револьвер, винтовку и боеприпасы МВД: москвич незаконно хранил в доме переделанный револьвер, винтовку и патроны к ним Пресс-служба МВД

Читать 360tv в

Пятидесятилетний москвич незаконно хранил оружие в квартире на улице Академика Анохина. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Оперативники при обыске нашли у жителя столицы переделанный из сигнального револьвер и винтовку селективной сборки, а также боеприпасы к ним — 49 патронов. Ни одно оружие зарегистрировано не было.

Реклама

По словам самого мужчины, все эти предметы он нашел несколько лет назад на территории Московского региона. Против него возбудили уголовное дело за незаконное хранение оружия. Он остается в столице под подпиской о невыезде.

Ранее житель Забайкальского края попытался бросить в Мавзолей Ленина коктейль Молотова, но попал только в ограду. Мужчина был задержан полицейскими.