Оперативники ФСБ пришли с обыском в фонд капремонта Пермского края

Собеседник агентства подтвердил, что в здании находятся сотрудники ФСБ, которые проводят следственные действия. «Мы оказываем полное содействие», — уточнили в пресс-службе, но не рассказали, в связи с чем проходят эти мероприятия.

В региональном управлении ФСБ прокомментировать визит своих сотрудников в фонд капитального ремонта отказались.

Между тем «Коммерсант» сообщил, что обыски проводят в рамках проверки информации о хищении денег из краевого бюджета. По неподтвержденной пока информации, силовики изымают документы, которые касаются деятельности трех фирм, которые якобы проводили капитальный ремонт домов в регионе.