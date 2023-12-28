Криминал 28 декабря 2023, 08:35 Оперативника УгРО в Екатеринбурге взяли под стражу по подозрению в совращении школьницы Ura.ru: в Екатеринбурге арестовали полицейского по делу о сексе с подростком РИА «Новости»

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Оперативника уголовного розыска одного из отделений МВД в Екатеринбурге задержали из-за подозрений в совращении 13-летней девочки. Об этом сообщило издание Ura.ru.

Полицейский занимался розыском подростка. По версии следствия, мужчина привез школьницу домой и вступил с ней в интимные отношения.

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Ленинский суд постановил арестовать подозреваемого на два месяца. Против него возбудили уголовное дело по статье «Половое сношение, совершенное с лицом, достигшим 12-летнего возраста, но не достигшим 14-летнего возраста». Обвиняемому грозит от трех до десяти лет лишения свободы, отметил собеседник издания.

«В случае подтверждения вины он понесет ответственность в соответствии с законодательством нашей страны вне зависимости, по обоюдному согласию это было или нет», — заявил пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Ранее в Пензе учителя обвинили в совращении восьмиклассницы. Мужчину задержали, против него возбудили уголовное дело по двум статьям.