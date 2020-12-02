Оперативник рассказал, как Олег Соколов менял показания после задержания
Оперативники предполагали, что руки могли принадлежать дочери историка, однако после разговора с экс-супругой Соколова Анной Кукушкиной, от этой версии пришлось отказаться. Имя жертвы узнали после обыска квартиры подозреваемого, где была найдены студенческий билет и голова его сожительницы Анастасии Ещенко. Только после этой находки историк признался в убийстве.
Как сообщает «Московский комсомолец«, Соколов во время судебного заседания эмоционально ответил на слова государственного обвинителя по поводу смены показаний.
«Я был в таком состоянии, что ничего не соображал, я ничего не помню! Я мог что угодно наговорить!» — воскликнул он.
Адвокат неоднократно возмущался, что первые допросы его клиента происходили без стороны защиты, а также не фиксировались на видео.