Оперативник рассказал, как Олег Соколов менял показания после задержания

Оперативник Сергей Хаустов, который допрашивал историка Олега Соколова одним из первых, в суде рассказал, что подозреваемый в убийстве менял свои показания. Сначала мужчина утверждал, что увидел пакет с человеческими руками в Мойке случайно.

Оперативники предполагали, что руки могли принадлежать дочери историка, однако после разговора с экс-супругой Соколова Анной Кукушкиной, от этой версии пришлось отказаться. Имя жертвы узнали после обыска квартиры подозреваемого, где была найдены студенческий билет и голова его сожительницы Анастасии Ещенко. Только после этой находки историк признался в убийстве.

Как сообщает «Московский комсомолец«, Соколов во время судебного заседания эмоционально ответил на слова государственного обвинителя по поводу смены показаний.

«Я был в таком состоянии, что ничего не соображал, я ничего не помню! Я мог что угодно наговорить!» — воскликнул он.

Адвокат неоднократно возмущался, что первые допросы его клиента происходили без стороны защиты, а также не фиксировались на видео.