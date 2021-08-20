Опекуншу, укравшую более пяти миллионов рублей, начали судить в Тюмени

Тюменский районный суд начал рассматривать уголовное опекунши, которая обвиняется в том, что похитила с банковских счетов подопечных свыше 5,2 миллиона рублей. Также ей предъявлено обвинение в истязании подопечной недееспособной девушки.

По данным сайта nashgorod.ru, с помощью мобильного приложения 40-летняя жительница деревни Ушаковка почти три года, начиная с весны 2018 года, переводила со счетов находящихся под ее опекой недееспособных молодых людей деньги.

Махинации с деньгами начались после того, как подозреваемая решила оформить опеку над четырьмя недееспособными воспитанниками психоневрологического диспансера.

Но интерес правоохранительных органов к ней возник по другой причине. Одна из подопечных заявила об истязаниях со стороны опекунши. После чего выяснились и махинации со счетами.