Опекуншу из Курганской области заподозрили в истязании девочки

Открыто уголовное дело в отношении 49-летней жительницы Курганской области. Ее заподозрили в истязании 12-летней девочки, которую она взяла под опеку.

В пресс-службе СУ СК РФ по региону сообщили, что женщина била ребенка по любому поводу. Все происходило в одном из сел Далматовского района в период с июня по декабрь 2020 года. Потом об этом узнал социальный педагог из школы, где девочка училась.

Опека сразу же забрала девочку из семьи и отправила в реабилитационный центр. Школьница проходит там медицинское обследование. Расследование дела продолжается.

«Будут проведены следственные действия, направленные на выявление иных возможных эпизодов противоправной деятельности подозреваемой и установление всех обстоятельств совершенного преступления», — отметили в Следственном комитете.