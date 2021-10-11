Опекунов четырех детей на Алтае заподозрили в истязании мальчиков

Уголовное дело об истязании четырех мальчиков, находящихся под опекой в семье, возбудили в Алтайском крае. Об этом сообщили в региональном СУ СК РФ.

Следователи установили, что мальчики 2007, 2008 и 2010 годов рождения жили в замещающей семье в селе Заковряшино с 2019 по октябрь 2021 года. Длительное время опекуны их систематически избивали, считают в СК. В итоге дети не выдержали истязаний и сбежали из дома.

Сейчас мальчики находятся в детском краевом учреждении. В отношении опекунов возбудили дело об истязании нескольких несовершеннолетних детей. Сейчас следователи изучают все обстоятельства случившегося, в рамках расследования назначены экспертизы.

Также будет дана юридическая оценка действиям работников органов системы профилактики, добавили в пресс-службе.

О жестоком обращении с мальчиками изначально сообщила в соцсетях местная жительница. По ее словам, детей использовали в семье как бесплатную рабочую силу и постоянно подвергали моральным и физическим издевательствам. Проверку этих сообщений также начала прокуратура.