Опекунов будут судить за убийство ребенка в Вологодской области

«Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении супругов Евгения и Юлии Блохиных», — сказано в сообщении.

Каждому из супругов предъявят обвинение по одной или нескольким статьям УК РФ: «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», «Истязание», «Убийство», «Оставление в опасности» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

По данным следствия, супруги стали опекунами ребенка в 2017 году. Мальчик был родственником Юлии Блохиной, которая стала его опекуншей. В течение полутора лет они систематически его истязали и подвергали жестокому насилию.

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В августе 2018 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, Блохина минимум два раза ударила шестилетнего мальчика деревянным черенком швабры из-за того, что ребенок попытался достать из холодильника еду. После того, как он упал, Юлия продолжила его избивать. Она нанесла мальчику не менее 135 ударов руками, ногами, а также металлической садовой лопаткой, которые пришлись как по телу, так и по голове ребенка.

В результате полученных травм мальчик впал в кому. Но опекуны не стали сразу же обращаться к врачам, а сперва решили уничтожить все следы преступления. Скорую помощь вызвали спустя полтора часа после избиения, причем не сами Блохины, а приглашенный ими знакомый медработник.

Спустя семь месяцев пребывания в коме, ребенок скончался, так и не приходя в сознание — в апреле 2019 года. В ходе судебно-медицинской экспертизы выяснилось, что за то время, что мальчик жил у опекунов, он получил 15 переломов ребер, несколько переломов ключицы, костей таза и позвоночника, а также — множественные ссадины и ушибы.

«Кроме того, следственными органами продолжается расследование уголовных дел по фактам халатности и служебного подлога должностных лиц органов опеки администрации г. Вологды», — заключило ведомство.