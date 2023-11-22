Криминал 22 ноября 2023, 17:28 Опекуна погибшего на Урале шестилетнего мальчика оставили в СИЗО до 26 февраля Суд в Екатеринбурге продлил арест опекуну погибшего 6-летнего мальчика РИА «Новости»

Читать 360tv в

Опекуна погибшего в Екатеринбурге шестилетнего мальчика оставили в СИЗО до 26 февраля 2024 года. Постановление о продлении ареста вынес Ленинский районный суд города, сообщил ТАСС.

Фигурантку уголовного дела зовут Вероника Наумова. Ее обвинили в истязании и убийстве своего шестилетнего подопечного. Кроме того, женщине инкриминировали мошенничество с выплатами.

Реклама

В июне Наумова заявила о пропаже ребенка. К масштабным поискам мальчика подключились не только правоохранительные органы, но и неравнодушные жители города. Позже его тело удалось обнаружить. Опекуна оперативно задержали.

После гибели мальчика следствие возбудило два уголовных дела: одно — об убийстве, а второе — о халатности из-за бездействия должностных лиц, ответственных за воспитание опекаемого ребенка.