Опасный преступник сбежал из тюменской колонии

Мужчина, который приговорен к 23 годам за убийство с особой жестокостью, сбежал из колонии-поселения в Тюмени. Ему оставалось просидеть два года. Об этом сообщил РБК со ссылкой на УФСИН по региону.

Речь идет о 43-летнем Александре Новикове. Он отбывал наказание в колонии-поселения при ИК-2 УФСИН России по Тюменской области. Преступник работал на автомойке, в какой-то момент его не обнаружили на месте. Он объявлен в розыск.

«В рамках действия Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, в колониях-поселениях осужденные к лишению свободы с разрешения администрации колонии-поселения могут передвигаться без надзора вне колонии-поселения, но в пределах муниципального образования, на территории которого расположена колония-поселение, если это необходимо по характеру выполняемой ими работы», — рассказали и в пресс-службе регионального УФСИН.

В ориентировке указано, что рост Новикова — 178 сантиментов, у него темно-русые волосы средней длины, карие глаза, овальное лицо, он среднего телосложения. У него есть татуировка в виде кельтского узора на всей правой руке. Также на обеих руках у него многочисленные шрамы. Преступник был одет в джинсы синего цвета, пуховик темно-синего света, на ногах — темные кроссовки с белой подошвой.

Новикова осудили в 2000 году. Он получил 23 года и 4 месяца колонии строгого режима за убийство с особой жестокостью по предварительному сговору группой лиц, а также за вымогательство и грабеж. Однако несмотря на серьезные статьи, в феврале 2021 года его перевели в колонию-поселение.