Опасную продукцию изъяли из павильона торговой сети в Омске

В ходе проверки торгового павильона омской сети «Тюкалиночка» сотрудники региональной полиции и Управления Роспотребнадзора обнаружили ряд нарушений. Об этом сообщило издание «Город55» со ссылкой на пресс-службу Управления Россельхознадзора по Омской области.

Молочная и мясная продукция продавалась с серьезными нарушениями требований российского законодательства. На многих продуктах отсутствовала маркировка. Часть продуктов вовсе была просроченной. При этом у товаров не было ветеринарных сертификатов. Следователи возбудили два административных дела, передал сайт kp.ru.