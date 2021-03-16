Онкобольной челябинец остался без квартиры и денег по вине юристов

Житель Челябинска с онкологическим заболеванием остался без ипотечной квартиры и денег по вине юристов. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

Мужчина был вынужден уволиться с работы, чтобы лечиться. Из-за этого он не мог выплачивать ипотеку. Ему предложили оформить банкротство.

«Юристы затянули его процедуру банкротства, а в этом случае жилье в залоге сохранить нельзя», — рассказал эксперт Общероссийского народного фронта Вячеслав Курилин.

Он пояснил, что также мужчина не получал деньги, положенные ему на лечение заболевания. Теперь придется добиваться, чтобы ему оставили квартиру, заключил Курилин.