ОНК: Захарченко придется тяжело в колонии со статусом «особо опасен»

Осужденному за взяточничество экс-полковнику МВД Дмитрию Захарченко присвоили перед этапированием в колонию статус «особо опасен». Как рассказал «360» член ОНК Москвы Иван Мельников, коррупционеру за решеткой придется несладко — ему ограничат свободу передвижений.

«Жизнь у него будет сложной со всех сторон. Сотрудники будут относиться к нему с осторожностью, работу ему выберут с учетом его статуса и лишат свободного перемещения по колонии», — заявил Мельников.

Красная метка на робе и душ под конвоем: полковника Захарченко признали опасным для окружающих Подробнее

Собеседник добавил, что обычно заключенным по экономическим статьям подобного статуса не присваивают. По мнению члена ОНК, Захарченко стал «особо опасным» из-за специфики СИЗО «Лефортово».

«У руководства учреждения свои соображения. И оно эти соображения выполняет, иногда даже не смотря на здравый смысл», — подчеркнул Мельников.

Глава юридического департамента благотворительного фонда помощи заключенным «Русь сидящая» Алексей Федяров заявил, что Захарченко вел себя спокойно все время в изоляторе, вокруг него проводили агентурную работу, поэтому написать что-то по итогу надо было.

«Опера перестраховались, не более того», — отметил Федьяров. Правозащитник не согласился с представителем ОНК и заявил, что если Захарченко будет «спокойно существовать в колонии», то этот статус не окажет никого влияния ни на его жизнь, ни на его судьбу — он также сможет выйти на свободу по УДО.

Как ранее сообщила адвокат Валерия Туникова, в следственном изоляторе перед отправкой в колонию Захарченко признали склонным к побегу и нападению на представителей власти. За все время, которое бывший силовик провел в СИЗО, он не оказывал сопротивления сотрудникам учреждения, не предпринимал попыток скрыться и не получал замечаний.

Суд приговорил Захарченко к 13 годам колонии строгого режима за получение взятки в 3,5 миллиона рублей. Кроме того, он должен будет выплатить штраф в размере 117 миллионов рублей. В октябре 2019 года ему снизили срок до 12 лет и шести месяцев.