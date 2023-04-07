07 апреля 2023, 18:48
ОНК Москвы опровергла помещение Треповой в СИЗО «Лефортово»
Ответсек ОНК Москвы Мельников: обвиняемой в теракте Треповой нет в СИЗО «Лефортово»
Дарьи Треповой, обвиняемой в совершении теракта в Петербурге, нет в СИЗО «Лефортово». Информация о том, что ее туда доставили, не соответствует действительности, рассказал ТАСС ответственный секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии Алексей Мельников.
«Сообщения о местонахождении Дарьи Треповой в СИЗО „Лефортово“ не соответствуют действительности. Как только мы ее посетим, расскажу, где она», — пояснил Мельников.
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Он добавил, что вначале члены ОНК поработают по обращениям других граждан, нуждающихся в их оперативном реагировании.
О том, что Трепова находится в «Лефортово», ранее рассказала член Совета по правам человека при президенте Ева Меркачева. Она добавила, что Дарья останется там на все время следствия.
Треповой предъявили обвинение в совершении теракта. Следователи установили, что 2 апреля девушка по указанию лиц с Украины принесла в кафе в Петербурге статуэтку с взрывчаткой и отдала ее военному корреспонденту Владлену Татарскому. Через несколько секунд раздался взрыв, журналист погиб. Ранены более 40 человек.
СИЗО
Владлен Татарский погиб при взрыве в кафе Санкт-Петербурга
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