Криминал 07 апреля 2023, 18:48 ОНК Москвы опровергла помещение Треповой в СИЗО «Лефортово» Ответсек ОНК Москвы Мельников: обвиняемой в теракте Треповой нет в СИЗО «Лефортово» РИА «Новости»

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Дарьи Треповой, обвиняемой в совершении теракта в Петербурге, нет в СИЗО «Лефортово». Информация о том, что ее туда доставили, не соответствует действительности, рассказал ТАСС ответственный секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии Алексей Мельников.

«Сообщения о местонахождении Дарьи Треповой в СИЗО „Лефортово“ не соответствуют действительности. Как только мы ее посетим, расскажу, где она», — пояснил Мельников.

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Он добавил, что вначале члены ОНК поработают по обращениям других граждан, нуждающихся в их оперативном реагировании.

О том, что Трепова находится в «Лефортово», ранее рассказала член Совета по правам человека при президенте Ева Меркачева. Она добавила, что Дарья останется там на все время следствия.

Треповой предъявили обвинение в совершении теракта. Следователи установили, что 2 апреля девушка по указанию лиц с Украины принесла в кафе в Петербурге статуэтку с взрывчаткой и отдала ее военному корреспонденту Владлену Татарскому. Через несколько секунд раздался взрыв, журналист погиб. Ранены более 40 человек.