ОНК: Историка Соколова поместили в психбольницу «Бутырки»

По ее словам, Соколову предоставили книги, он много читает и не жалуется на содержание.

«В целом его все устраивает, но говорит, что хочет обратно в Питер», — уточнила собеседница агентства. Также Меркачева сообщила, что камеру Соколов делит с обвиняемым в насильственных действиях сексуального характера.

Ранее представляющий интересы Олега Соколова адвокат Александр Почуев говорил, что его подзащитного после перевода в Москву отправят на психиатрическую экспертизу. Он ожидал, что она пройдет в НИИ имени Сербского и продлится до конца года. При этом 5 декабря городской суд Санкт-Петербурга назначил заседание по рассмотрению апелляции на арест историка Соколова, которую подали его адвокаты.

Защитник Почуев не исключил, что заседание может пройти в режиме видеоконференцсвязи без личного присутствия обвиняемого.

Уволенного из СПбГУ доцента Олега Соколова обвинили в убийстве аспирантки и сожительницы Анастасии Ещенко. По предварительным данным, он выстрелил в нее из мелкокалиберного обреза в ночь на 8 октября пока она спала, а после начал расчленять и сбрасывать части тела в реку Мойку. Во время одного из визитов на реку он упал в воду. Когда его достали, то в рюкзаке у него нашли отрезанные женские руки. После задержания Соколов признался в убийстве. 11 ноября суд арестовал его на два месяца.