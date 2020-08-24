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    24 августа 2020, 22:08

    Заседание по делу сестер Хачатурян пройдет без потерпевших. Они заразились COVID-19

    Анастасия Кукова , Иван Степанов

    На 25 августа было назначено очередное заседание по делу об убийстве Михаила Хачатуряна, в котором обвиняются три его дочери. Однако в этот раз в суде не появятся потерпевшие, сестры убитого.
    Заседание по делу сестер Хачатурян пройдет без потерпевших. Они заразились COVID-19

    Адвокат Георгий Чугуашвили сообщил «360», что одна из женщин заболела коронавирусом нового типа и находится в больнице.

    «Наира заболела и была госпитализирована. Про остальных пока неизвестно. Две другие сидят дома. Заседание состоится, но мы будем просить его перенести с учетом болезни потерпевшей», — уточнил правозащитник.

    Ранее Наира Хачатурян заявляла, что сомневается в достоверности экспертизы, подтвердившей повреждения сексуального характера у Ангелины Хачатурян. По ее словам, родственники убитого доверяют экспертизе, проведенной в СИЗО.

    Новости SMI.FM