Заседание по делу сестер Хачатурян пройдет без потерпевших. Они заразились COVID-19

На 25 августа было назначено очередное заседание по делу об убийстве Михаила Хачатуряна, в котором обвиняются три его дочери. Однако в этот раз в суде не появятся потерпевшие, сестры убитого.

Адвокат Георгий Чугуашвили сообщил «360», что одна из женщин заболела коронавирусом нового типа и находится в больнице.

«Наира заболела и была госпитализирована. Про остальных пока неизвестно. Две другие сидят дома. Заседание состоится, но мы будем просить его перенести с учетом болезни потерпевшей», — уточнил правозащитник.

Ранее Наира Хачатурян заявляла, что сомневается в достоверности экспертизы, подтвердившей повреждения сексуального характера у Ангелины Хачатурян. По ее словам, родственники убитого доверяют экспертизе, проведенной в СИЗО.