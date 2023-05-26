Эксклюзив 26 мая 2023, 15:17 «Он меня запугивал». Стали известны подробности о мужчине, подозреваемом в изнасиловании дочерей Девушка, отца которой подозревают в изнасиловании, рассказала, почему обратилась в полицию Unsplash

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Жительница Москвы спустя девять лет решилась заявить в полицию на отца, обвинив его в изнасиловании. Потерпевшая рассказала «360», как жили они с сестрой все это время.

Семья переехала в столицу в сентябре 2022-го из Элисты. Однако творить беспредел отец начал еще в 2014 году, заявила девушка. Тогда ей с сестрой не было 18 лет.

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«Он меня сильно запугивал, я была маленьким ребенком. Говорил, что мне не поверят, нет доказательств. <...> Город, где мы жили, маленький, а отец — бывший сотрудник полиции. <...> Что было бы дальше? Закрыл бы меня полностью, изолировал, еще больше бы мучал. <...> В Москве он работал водителем», — объяснила собеседница «360».

Сейчас одной девушке — 20 лет, второй — 23, они учатся в вузах. Обратились за помощью в правоохранительные органы потому, что устали жить в постоянном страхе.

Последней каплей, по информации СМИ, стал случай, когда одна из сестер привела домой молодого человека. Отец выгнал юношу и сразу начал приставать, после чего изнасиловал дочь.

Сотрудники управления Следственного комитета по Москве взяли дело под личный контроль. Они проведут ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинских и психолого-психиатрических.

Мужчине грозит срок сразу по трем статьям уголовного кодекса: 131-й (изнасилование), 132-й (насильственные действия сексуального характера) и части первой статьи 119 (угроза убийством).