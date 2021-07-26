«Они умерли как в сказке». Дочь адмирала Лобанова раскрыла детали убийства

Контр-адмирал в отставке Леонид Лобанов, которого заподозрили в причастности к убийству жены и родного сына в Петербурге, любил их больше всего на свете и был очень порядочным человеком. Об этом рассказала его старшая дочь Алла, сообщил РЕН ТВ.

В квартире дома на улице Бутлерова в Петербурге ранее обнаружили мертвыми 84-летнюю жену и 56-летнего сына Лобанова. Квартиру вскрыли после жалоб соседей на неприятный запах. Внутри обнаружили два трупа с множественными ножевыми ранениями. Сам отставной адмирал за неделю до этого попал под поезд. В СМИ сообщали, что в кармане у него обнаружили нож. В связи с этим подозрения в совершении убийства пали на Лобанова.

Старшая дочь военного рассказала, что Лобанов был сдержан в эмоциях, не пил и не курил. По ее словам, он очень любил своих жену и сына. И у него не было склонности к психозам.

«Он был высокопорядочным и кристально честным человеком, настоящим русским офицером», — сказала она.

Предположительно, трупы могли пролежать в квартире около двух недель. Их обнаружили после того, как 24 июля дочь адмирала, проживающая в Мурманске, позвонила в полицию. А сам военный погиб 16 июля, когда попал под электричку.

Соседи ранее рассказали, что жена и сын Лобанова поддерживали очень близкие отношения. Их часто видели вместе, когда они гуляли во дворе или в парке.

Алла также опровергла сообщения о том, что на ее матери и брате было только нижнее белье, когда их нашли в квартире. По ее словам, жена Лобанова была в ночной рубашке, а его сын — в футболке и трусах. А сам глава семейства даже никогда не ругался матом.

Она также сообщила, что сын Лобанова на фоне пандемии потерял работу и получил нервный срыв.

«Они жили дружно и, как в сказке, умерли в один день» — процитировал дочь Лобанова Telegram-канал «112».