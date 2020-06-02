«Они убили меня, убили моего ребенка!» Мать девочки из красноярской деревни не раз жаловалась на подозреваемого

Открываются все новые подробности убийства 12-летней девочки в деревне Нижняя Коя (Красноярский край). Местные жители рассказали «360», что подозреваемый — умственно отсталый мужчина. Он гулял с подростками. На них не раз жаловались. В том числе и мама убитой школьницы.

Мама погибшей Елена сообщила, что перебралась с семьей жить в эту деревню всего пять лет назад.

«Они сколько мою дочь прессовали.Творится беспредел. Лезут к девчонкам. Я просила, сделайте что-нибудь. У них справки (скорее всего, здесь и далее имеет в виду подозреваемого — прим. ред.). Они в прошлом году изнасиловали мою дочь, которую убили. А мне дали уголовное наказание за то, что я его погоняла», — рассказала она.

По ее словам, в тот раз мужчине ничего не сделали.

Я писала в полицию, прокуратуру, Следственный комитет, но никто ничего не делал. Они же дети. Они больные? Так убирайте их отсюда! Нормальным людям жизни нет. Меня — мать — повезли на детектор лжи, а их нет. Они убили меня, они убили моего ребенка! Елена.

Соседка Антонина подтверждает, что проблемы от этих подростков и подозреваемого в убийстве были давно.

«Мы уже два года бьемся, чтобы с этими подростками разобрались. Потому что они постоянно грабежи производят», — отметила она.

По ее словам, они регулярно домогаются малолетних девочек. Но поскольку «банда» — все-таки дети, то с ними никто не разбирается и не работает. Речь идет о группе примерно из семи парней и том самом человеке, которого подозревают в убийстве девочки.

«Когда он был маленьким, его обижали мальчишки. Он ездил в тренажерку, занимался. Потом стал их всех бить, гонять», — добавила Антонина.

Школьница из деревни Нижняя Коя пропала 30 мая. Вечером она с 10-летней сестрой отправилась встречать коров. После этого младшая вернулась домой, а старшая осталась играть на детской площадке. Через некоторые время родители забили тревогу. Однако поиски не дали результатов, тогда они обратились в полицию. Там возбудили уголовное дело по факту пропажи ребенка.

Труп ребенка нашли 1 июня в заброшенном пожарном колодце. По подозрению в убийстве задержали ранее судимого 26-летнего местного жителя.