Эксклюзив 04 июля 2023, 00:01 «Они были друзьями». Двое подростков пытались убить сверстника под Новосибирском СК: двое подростков избили и изрезали ножом одноклассника в Новосибирской области Freepik

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Попытка убийства произошла в селе Плотниково Новосибирской области. Два подростка 14 и 15 лет изрезали ножом своего сверстника. Теперь в ситуации разбираются правоохранители. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СК.

По данным следствия, в ночь с 29 на 30 июня несовершеннолетние встретились с 15-летним знакомым на берегу реки Иня, где между ними произошел конфликт. В ходе ссоры юноши жестоко избили подростка. Сначала они распылили ему в лицо перцовый баллончик, а затем стали бить ножом по жизненно-важным органам.

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«Довести умысел на убийство до конца им не удалось вследствие того, что потерпевшему подростку была оказана квалифицированная помощь сотрудниками медицинского учреждения», — сказано в сообщении.

Израненного подростка утром нашли прохожие, которые вызвали медиков и полицию. Суд поместил 15-летнего обвиняемого под стражу, а 14-летнего — под домашний арест. Расследование уголовного дела продолжается.

Соседкв пострадавшего мальчика рассказала «360» что все три подростка были друзьями и учились в одной школе.

«Вся деревня в шоке. Они всегда были спокойные и ни разу не замечала за ними, каких-либо плохих поступков, тем более таких зверских. Непонятно, почему одного из них выпустили под домашний арест. Ведь он теперь будет думать, что для него это останется безнаказанным. Теперь я боюсь выпускать своего ребенка на улицу», — сказала женщина.

Мать одного из нападавших работала в детском саду, а бабушка другого — учитель. Оба мальчика воспитываются в благополучных семьях.

По данным сайта kp.ru, мотивами расправы могли стали денежный долг и ревность. Один из юношей задолжал пострадавшему 15 тысяч рублей, а другой решил отомстить за то, что тот встречался с его бывшей девушкой.